Os irmãos Vitória Costa, sete anos, e Elias Costa, nove, vítimas de suposta intoxicação por gás monóxido de carbono em uma casa de Vacaria, no domingo (10), foram encaminhadas ao Hospital Universitário de Santa Maria pela indisponibilidade de leitos em UTIs pediátricas nas instituições da Serra gaúcha que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS).



Tanto Hospital Geral (HG), em Caxias do Sul, quanto o Hospital Tacchini, em Bento Gonçalves, que estão habilitados no cadastro do Estado para consulta de leitos, estavam com as estruturas lotadas e não ofereciam vagas. A informação foi confirmada pela titular da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), Tatiane Fiorio.