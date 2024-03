Na semana em que começou a Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza no país pelo Sistema Único de Saúde (SUS), voltada inicialmente para grupos prioritários, o imunizante está sendo buscado na rede privada por públicos de todas as idades. Em Caxias do Sul, nas farmácias das redes Droga Raia, Panvel, Preço Popular e São João, as vacinas custam entre R$ 70 e R$ 76.