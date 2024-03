Antes das 9h desta segunda-feira (25), uma pequena fila se formava na unidade básica de saúde (UBS) do bairro Madureira, em Caxias do Sul. O local foi escolhido pela secretaria municipal de Saúde (SMS) para o ato simbólico que abriu a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, que segue até dia 31 de maio. Quem esperava pela aplicação da vacina eram, basicamente, pessoas com 60 anos ou mais e que fazem parte dos grupos prioritários (veja mais abaixo).