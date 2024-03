A Brigada Militar (BM) de Caxias do Sul prendeu um torcedor do Juventude, suspeito de cometer injúria racial contra um torcedor do Inter. O caso foi registrado no confronto entre as duas equipes pela semifinal do Gauchão, neste domingo (17), no Estádio Alfredo Jaconi. O suspeito teria feito gestos em direção a um torcedor colorado, que estava na ferradura norte do estádio.