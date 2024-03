O secretário municipal de Saúde de Bento Gonçalves, Gilberto Junior, pediu afastamento nesta terça-feira (26) após uma denúncia sobre suposto uso e descarte irregular de materiais do Laboratório Municipal, que funciona ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24h), no bairro Botafogo. A denúncia partiu dos vereadores Rafael Fantin (PSD) e Rafael Pasqualotto (PL), que é presidente do Legislativo.