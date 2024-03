Um jovem de 29 anos morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (7), em Ipê. A colisão frontal entre uma caminhonete Fiat Strada com placas de Minas Gerais e um caminhão Mercedes Bens de São José (SC) ocorreu por volta das 21h55min, no km 136 da RS-122. A vítima dirigia o carro e morreu no local. Já o condutor do caminhão não se feriu.