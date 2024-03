Foi identificado como Micael Matielo, 29 anos, o jovem que morreu em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira (7), em Ipê. Ele dirigia uma caminhonete que colidiu contra um caminhão por volta das 22h, no km 136 da RS-122. Matielo morreu no local. Já o condutor do caminhão não se feriu.