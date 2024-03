Foi identificada como Adriana Vidal, 49 anos, a mulher que morreu no acidente de trânsito ocorrido nesta manhã de sexta-feira (8), em Caxias do Sul. Adriana era passageira do Escort e estava acompanhada do marido, de 46 anos, quando houve a colisão com um Crossfox. O corpo dela está sendo velado na Capelas São Francisco - Sala C. O sepultamento será neste sábado (9), às 15h, no Cemitério Parque.