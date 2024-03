Era para ser uma noite de emoção e reencontro com sucessos que fizeram gerações cantarem juntas Brasil afora. Mas foi muito além disso. As 14 mil pessoas que lotaram a Arena de Eventos da Festa Nacional da Uva para o último sábado da 34ª edição foram brindadas com dois shows que valeram o ingresso. Raça Negra e Bruno & Marrone usaram e abusaram dos hits que marcaram suas carreiras e os consagraram como dois dos grandes nomes da nossa música, dando o toque final no circuito de shows nacionais do evento.



Em uma apresentação para fã nenhum colocar defeito, Bruno & Marrone interpretaram sucessos de praticamente todas as fases da longa carreira. Poucos minutos tinham passado da meia-noite quando a dupla subiu ao palco, e chegou mostrando o tom que manteriam. Inevitável, Te amar foi ilusão e Deixa foi o trio escolhido para abertura.