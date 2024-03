Caxias do Sul registra aumento no número de casos de covid-19 e influenza desde o começo do ano. O painel do Ministério da Saúde mostra que, na primeira semana de 2024, foram registradas 48 pessoas infectadas pelo coronavírus no município. Os dados mais atualizados, entre 3 e 9 de março, revelam que foram contabilizadas 241 infecções, o que representa um crescimento de 402% na comparação entre os dois períodos. Diante deste cenário e da aproximação das estações mais frias do ano, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) alerta mais uma vez para a necessidade de vacinação contra as doenças.