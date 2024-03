Neste domingo (10), 23 gatos do abrigo de voluntários Adote um Miau Caxias estarão disponíveis para adoção no Sky Samuara Hotel, em Caxias do Sul. A ação será realizada a partir das 12h até as 17h. Dentre os gatos disponíveis para a adoção, dois são felinos adultos resgatados durante enchente que atingiu a cidade de Muçum no ano passado.