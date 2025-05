8 raças de cachorro mais dóceis

Algumas raças de cachorro são naturalmente dóceis, pacientes e sociáveis Cast Of Thousands / Shutterstock | Portal EdiCase

Ter um cachorro em casa é, para muitos tutores, sinônimo de companhia, amor e alegria. Esses animais são extremamente leais, expressivos e capazes de criar laços profundos com os humanos. No entanto, cada cão possui sua própria personalidade, que pode variar conforme sua criação, experiências de vida e a genética. Algumas raças, em especial, são naturalmente mais dóceis, pacientes e sociáveis, características que as tornam ideais para quem busca um animal calmo e afetuoso.

Cães com esse perfil costumam ter uma convivência mais fácil com crianças pequenas, idosos, outros pets ou pessoas que nunca tiveram um cachorro antes. Além disso, são geralmente mais receptivos ao treinamento, gostam de interagir e demonstram afeto com frequência.

A seguir, conheça as raças de cachorro mais dóceis!

1. Golden retriever

O golden retriever é reconhecido por sua inteligência e gentileza Nikaletto / Shutterstock | Portal EdiCase

Originário da Escócia, o golden retriever é um cão de grande porte, com pelagem longa e sedosa em tons dourados. Reconhecido por sua inteligência e gentileza, ele é extremamente sociável, leal e carinhoso com os tutores. Gosta de agradar e está sempre disposto a participar das atividades da família. Essa raça tem uma energia equilibrada: adora brincar, mas também sabe ser tranquila dentro de casa.

2. Labrador retriever

O labrador retriever é brincalhão e muito sociável Radomir Rezny / Shutterstock | Portal EdiCase

O labrador, originário do Canadá, é outra raça muito popular quando o assunto é doçura. De porte grande, pelagem curta e musculatura forte, ele é ativo, brincalhão e muito sociável. Possui um temperamento equilibrado, é bastante obediente e aprende com facilidade, o que o torna uma ótima opção para quem busca um cão treinável e confiável. É afetuoso, adora estar com o tutor e costuma se dar bem com crianças e visitantes.

3. Cavalier king charles spaniel

O cavalier king charles spaniel é extremamente carinhoso BAUER Alexandre / Shutterstock | Portal EdiCase

Com origem na Inglaterra, o cavalier king charles spaniel é um cão pequeno, elegante e extremamente carinhoso. Sua pelagem é longa, macia e pode ter combinações de branco, preto, marrom e caramelo. Tem um olhar doce e um temperamento amigável, sendo conhecido por buscar colo, atenção e carinho o tempo todo. Apesar do tamanho, tem bastante energia e gosta de passeios e brincadeiras, mas também se adapta bem a ambientes pequenos.

4. Pug

O pug tem um temperamento calmo e amoroso Pixel-Shot / Shutterstock | Portal EdiCase

O pug, de origem chinesa, é um cão pequeno, com rosto enrugado e olhos expressivos que encantam logo de cara. Sua pelagem é curta, geralmente nas cores bege ou preta. Essa raça tem um temperamento calmo e amoroso, sendo ótima para quem busca um cachorro que goste de estar sempre por perto. É leal, dócil e costuma se apegar rapidamente ao tutor.

5. Shih tzu

O shih tzu é um cão companheiro e dócil Brenda Areli55 / Shutterstock | Portal EdiCase

O shih tzu, originário do Tibete, é uma raça de porte pequeno, com pelagem longa e abundante, que exige escovação frequente. Apesar da aparência requintada, é um cão afetuoso, companheiro e muito dócil. Ama a presença do tutor e costuma ser tranquilo dentro de casa, embora goste de brincar em momentos do dia. Tem uma personalidade sociável e gentil, sendo uma boa escolha para quem deseja um cachorro de colo e fácil de conviver.

6. Buldogue inglês

O buldogue inglês é leal ao tutor e calmo Rita_Kochmarjova / Shutterstock | Portal EdiCase

O buldogue inglês, que tem origem no Reino Unido, chama atenção pela aparência robusta, com rugas, focinho achatado e corpo musculoso. Apesar da expressão sisuda, é extremamente doce, leal e calmo. Essa raça é conhecida por seu temperamento tranquilo e sua necessidade baixa de exercícios, o que o torna perfeito para tutores mais sedentários ou que vivem em ambientes menores.

7. Bichon frisé

O bichon frisé é inteligente e um ótimo companheiro para idosos ou crianças Matthew Nichols1 / Shutterstock | Portal EdiCase

De origem francesa, o bichon frisé é um cão pequeno, de pelagem branca, encaracolada e aparência encantadora. É alegre, simpático e adora estar em contato com a família. Essa raça se destaca pela gentileza com todos à sua volta, incluindo outros animais. Aprende com facilidade e responde bem ao treinamento com reforço positivo. Além disso, gosta de brincadeiras e passeios leves, o que o torna um ótimo companheiro para idosos ou crianças.

8. Bernese

O bernese é extremamente gentil e afetuoso Eve Photography / Shutterstock | Portal EdiCase