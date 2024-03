A Associação de Apoio a Pessoas com Câncer (Aapecan) de Caxias do Sul está mudando de endereço. A partir do dia 22 de março, sexta-feira, atenderá em uma sede própria, localizada na Rua Raul Pila, 136, no bairro Presidente Vargas, próximo ao Hospital Geral. A inauguração para a comunidade em geral e usuários será a partir das 10h. Autoridades e convidados vão conhecer o local um dia antes (quinta, 21), às 18h30min, em uma cerimônia fechada de pré-inauguração. Na casa anterior, que era alugada, a associação funcionava desde o ano de 2005, atendia em média 480 usuários ativos e prestava 3 mil serviços ao mês. A expectativa agora é dobrar os números no novo prédio, que tem três andares e 1.792,28 metros quadrados.