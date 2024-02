A Cia Energética Rio das Antas (Ceran) informa que irá realizar dois simulados de emergência em usinas hidrelétricas da Serra nos próximos dias. O primeiro ocorre na Usina Hidrelétrica (UHE) Monte Claro na próxima quinta-feira (8). O segundo está previsto para a UHE 14 de Julho no dia 29 de fevereiro. As estruturas estão localizadas no Rio das Antas, entre Nova Roma do Sul e Cotiporã.