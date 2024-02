Em um ano, a disponibilidade do sinal 5G para a população de Caxias do Sul avançou 32%, de acordo com dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). No fim de janeiro de 2023, um mês após o início da implantação da tecnologia, ela alcançava 70% da população caxiense, ou seja, cerca de 324 mil habitantes. Agora, um ano depois, o alcance passou a 93% da população, ou cerca de 430 mil habitantes. Além disso, o número de operadoras que disponibiliza o sinal no município passou de dois para três.