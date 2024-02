Caxienses e turistas aproveitaram, nesta segunda-feira (19), o dia de entrada gratuita na Festa da Uva, em Caxias do Sul. Uma longa fila se formou do lado de fora do parque horas antes da abertura dos portões e fez com que o movimento ao longo da segunda-feira fosse maior que o observado na sexta-feira, por exemplo, o primeiro dia de visitação para o público. Até as 18h, 6 mil pessoas haviam visitado o evento, segundo os organizadores.