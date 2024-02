Uma semana depois da operação que resgatou 22 trabalhadores argentinos em São Marcos, uma pessoa segue presa como suspeita de ter trazido o grupo ao Brasil e também como responsável pelas supostas condições de trabalho análogo à escravidão. A reportagem do Jornal Pioneiro apurou que o suspeito é um argentino de 33 anos. Também da província de Missiones, como a maioria dos resgatados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério Público do Trabalho (MPT) e Polícia Federal (PF), ele é apontado pela investigação como o recrutador dos trabalhadores.