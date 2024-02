O número de trabalhadores argentinos resgatados em supostas condições análogas à escravidão em São Marcos foi atualizado para 22 pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) nesta sexta-feira (2). Conforme o órgão, quatro pessoas haviam deixado o alojamento em propriedade rural antes da ação auditores-fiscais do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), na quarta-feira (31).