Uma operação conduzida por auditores-fiscais do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 18 trabalhadores que estavam em supostas condições análogas à escravidão em São Marcos. A força-tarefa, que contou com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT) e o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada na noite da quarta-feira (31). Entre os resgatados estava um adolescente de 16 anos.