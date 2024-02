Estão abertas até as 23h59min da próxima sexta-feira (23) as inscrições para o processo seletivo simplificado da prefeitura de Gramado. Serão preenchidas 12 vagas, além de Cadastros Reservas. Os salários são de R$ 1.897,99 para 10 vagas de operário, com carga horária de 40 horas semanais, e R$ 6.922,36 para duas vagas de assistente social, com carga de 30 horas semanais.