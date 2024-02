Inaugurado no fim dos anos 1990 e palco de grandes eventos de Canela, o Centro de Feiras do município terá seu futuro debatido em audiência pública na noite desta quarta-feira (21). O complexo está inoperante há cerca de cinco anos. Um dos motivos é a falta do laudo de Plano de Prevenção Contra Incêndios (PPCI) para funcionamento. Em outubro do ano passado, o prefeito Constantino Orsolin (MDB) enviou projeto de lei à Câmara de Vereadores que autoriza a venda do espaço, em regime de urgência para votação. Contudo, conforme consta no regimento interno do Legislativo de Canela, a proposição só pode ser apreciada depois da realização de uma audiência pública com a comunidade, o que não ocorreu em 2023. Com o retorno das sessões legislativas, o debate foi marcado para esta quarta-feira (21), a partir das 19h.