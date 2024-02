A volta às aulas na Escola Estadual de Ensino Fundamental Orestes Leite, em São Francisco de Paula, foi marcada pela tristeza após a morte do mascote da instituição. Orestes, o gato que foi adotado pela equipe diretiva e convivia há mais de um ano com os alunos, nasceu com Felv, que é o vírus da leucemia felina. Nos últimos dias, o felino foi internado, mas não respondeu ao tratamento. Para evitar o sofrimento, os tutores optaram pela eutanásia, que ocorreu na terça-feira (20).