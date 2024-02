Foi identificado como Ocidio Krummenauer, 64 anos, o homem que morreu em um acidente de trânsito na manhã de domingo (18), na Rota do Sol (RS-453), em São Francisco de Paula. A vítima conduzia um Corsa Classic que colidiu frontalmente com uma Renault Duster, no Km 204, na localidade de Lajeado Grande. O acidente foi registrado por volta de 11h.