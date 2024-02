Um dos cinco lotes do projeto de reforma da Estação Férrea de Caxias terá que passar por um novo processo de contratação após a única empresa candidata ser desclassificada no certame realizado no início de janeiro. Trata-se do lote 2, que engloba a terraplenagem, drenagem e calçamentos, orçados em R$ 2,3 milhões. Essa é a etapa considerada mais importante da obra, porque precisa anteceder todas as outras.