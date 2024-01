Foram conhecidas na manhã desta segunda-feira (8) as propostas de empresas interessadas na revitalização da Estação Férrea, em Caxias do Sul, na primeira licitação realizada após a paralisação das obras, em junho do ano passado. Ao contrário das tentativas anteriores, o processo de contratação dividiu o projeto em lotes, o que permite contratar empresas diferentes para cada subdivisão. Das quatro etapas, três tiveram empresas classificadas, enquanto a única candidata inscrita no lote restante não cumpriu todas as exigências.