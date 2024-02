As notas e batidas variadas da música eletrônica assumem o ritmo da Festa da Uva de Caxias do Sul deste sábado, com a apresentação do DJ Alok, que sobe ao palco como atração principal do segundo final de semana do evento. Além dele, as letras envolvendo rimas e poesia do rapper Filipe Ret também fazem o público entrar na comemoração da principal festa da Serra. Os ingressos para os shows estão a venda neste site e custam a partir de R$ 45.