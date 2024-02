Estar mais perto do céu e ver a cidade a 150 metros de altura pela primeira vez a bordo de um helicóptero foi uma aventura inédita para dois caxienses na Festa da Uva. A convite do Pioneiro, a criadora do pastel de polenta, Jurema Secco, e o motorista dos carrinhos que transportam os visitantes pelos pavilhões, Eduardo Berna, sobrevoaram a cidade em uma das atrações mais movimentadas do evento, que segue até 3 de março, em Caxias do Sul.