Um adolescente de 16 anos foi atropelado por um Chevrolet Corsa na noite de quarta-feira (14) em Farroupilha. O acidente foi registrado no km 61 da rodovia estadual, na entrada da cidade. Conforme informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar, o jovem teve diversos ferimentos pelo corpo e foi encaminhado a um hospital do município.