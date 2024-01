A chuva acompanhada de ventos fortes registrada na noite de domingo (07) danificou uma placa de publicidade na Rua Matteo Gianella, em Caxias do Sul. O trecho entre a Rua Ribeiro Mendes e Avenida Rossetti foi totalmente bloqueado pela Secretaria municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (STTM). A placa do tipo pórtico, que traz informações da Festa da Uva de 2024, fica em frente à Igreja Santa Catarina e se curvou no alto.