A prefeitura de São Marcos divulgou que quatro bairros do município estão com alto índice do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. O relatório da Vigilância Ambiental indica que há presença de mais de cem ovos do mosquito por armadilha nos bairros Francisco Doncatto, Henrique Pante, Santo Antônio e Industrial. O alerta é para que a comunidade redobre os cuidados, pois o índice de infestação teve um acréscimo de 225%, se comparado a dezembro do ano passado.