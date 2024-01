Com o início da colheita da uva, Gramado realiza a terceira edição da Vindima na Praça das Etnias. O evento começa no dia 8 de fevereiro e vai até 3 de março, com atrações gratuitas para todos os públicos. Uma dos destaque é a pisa da uva, realizada aos sábados, às 19h, na Vila do Vinho.