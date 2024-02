Com apresentação das dançarinas Vanessa Carraro e Khetty Duarte, representando o grupo Cirandeira de Danças Brasileiras, teve início na noite desta segunda-feira, na Praça Dante Alighieri, em Caxias, a 10ª edição do Cinema de Verão. Na sequência, as cerca de 50 pessoas que ocuparam os assentos disponíveis assistiram à exibição do documentário "A Sagração do Cotidiano: Benzeduras" (2009), da diretora caxiense Janete Kriger, obra que resgata, através de depoimentos, saberes ancestrais de benzedeiras e benzedeiros para a cura de enfermidades e problemas espirituais.