Está chegando mais uma edição do Cinema de Verão em Caxias. A programação, que já é tradicional, em 2024, será ainda mais especial, com a comemoração dos 10 anos do projeto. As praças dos bairros Ana Rech, Galópolis e Forqueta, além da Dante Alighieri, no centro, mais o Largo da Igreja de São Pelegrino e o estacionamento da Prefeitura, se transformam em grandes salas de cinema ao ar livre, com entrada gratuita e filmes de diversas vertentes cinematográficas.