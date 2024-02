As sessões do Cinema de Verão, em Flores da Cunha, previstas para ocorrer nesta semana, foram transferidas. Como todas as sessões ocorreriam ao ar livre, na Praça Nova Trento, a previsão de chuvas intensas inviabilizaria o projeto. As novas datas ainda não foram definidas, mas devem ocorrer até o final do mês de março e serão agendadas em parceria com as secretarias municipais envolvidas na iniciativa. A ideia é que sejam articuladas exibições junto às escolas municipais.