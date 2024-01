O encontro anual dos beatlemaníacos em São Francisco de Paula irá reunir 17 atrações às margens do Lago São Bernardo, a partir de amanhã. Até domingo, o São Chico Beatle Festival terá mais de 20 horas de música dedicada ao quarteto de Liverpool, com tributos e também com bandas que se dedicam ao rock autoral, tendo nas composições dos Beatles uma inspiração.