Duas mulheres e duas crianças, sendo um menino e uma menina, ficaram feridos após o carro em que estavam capotar sobre uma ponte e cair em um rio. O acidente aconteceu por volta das 10h30min desta quarta-feira (10), no bairro Galópolis, em Caxias do Sul. As identidades e idades das vítimas não foram divulgadas.