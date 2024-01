Um motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, morreu em um acidente de trânsito na BR-116, em Caxias do Sul, na noite desta quinta-feira (11). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem transitava no sentido Galópolis-Ana Rech quando teria perdido o controle, invadido a pista contrária e colidido frontalmente com um Palio.