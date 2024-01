A BR-116 ficará totalmente bloqueada em Nova Petrópolis a partir da próxima segunda-feira (15). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o bloqueio inicia às 7h e dura duas semanas. Ou seja, seguirá até 31 de janeiro. Obras serão realizadas no km 181 da via, que sofreu com quedas de barreira em 2023.