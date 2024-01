O Ministério Público (MP) em Caxias do Sul requisitou para a Polícia Civil, nesta quinta-feira (11), que sejam investigadas as ameaças contra às voluntárias da organização não governamental (ONG) Sem Raça Definida (SRD). O pedido foi feito em caráter de urgência e trata sobre mensagens recebidas, em uma rede social, pela protetora nos últimos dias com cunho de intimidação. O pedido de investigação é da promotora Janaina de Carli dos Santos.