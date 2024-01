Três dias após as comemorações de Revéillon, as leis municipais de Caxias e Farroupilha proibindo o uso de fogos e artefatos pirotécnicos barulhentos estão em vigor. As regras passaram a valer nesta terça-feira (2) em Farroupilha e nesta quarta-feira (3) na maior cidade da Serra, a partir das publicações no respectivos diários oficiais.