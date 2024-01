Foi identificado como Heitor Piekatoski, 39 anos, a vítima do acidente de trânsito ocorrido na noite desta quinta-feira (11), em Caxias do Sul. Piekatoski conduzia uma Yamaha Crosser, emplacada no município, quando colidiu frontalmente contra um Palio na BR-116, no km 152, próximo da entrada da igreja de São Romédio.