A versão caxiense dos Jogos Olímpicos, a Olimpíada Colonial da Festa da Uva, abriu a temporada de competições na manhã deste sábado (13), em Caxias do Sul. A atração, que mescla diversão, esporte e práticas rurais reuniu a comunidade e autoridades no estacionamento do Shopping Villagio com equipes formadas por profissionais da comunicação.