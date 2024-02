A Rio Grande Energia (RGE) está com 30 vagas abertas para curso de projetista em Caxias do Sul. As inscrições podem ser realizadas por este link até o dia 4 de fevereiro. A capacitação, gratuita, será no Centro Universitário Uniftec com duração de três meses. A participação no curso é definida por etapas de um processo seletivo.