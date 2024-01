O pão e o vinho, dois símbolos da gastronomia e da tradição na Serra, ganham ainda mais protagonismo quando são servidos em um único alimento produzido em Monte Belo do Sul. Inédito, o pão de vinho com uvas passas é uma das atrações da Festa de Abertura da Vindima, que segue até domingo (28) no município considerado como o maior produtor per capita de uvas viníferas da América Latina.