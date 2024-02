Quem sonha em fazer um curso superior e participou de uma das duas últimas provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem a oportunidade de concorrer a bolsas integrais e parciais, de 50% de aporte, para começar a estudar ainda no primeiro semestre de 2024. Em Caxias do Sul, instituições particulares oferecem mais de 680 vagas para estudar por meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) em cursos nas áreas de humanas, sociais, agrárias, exatas e biomédicas.