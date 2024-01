O mês de dezembro é utilizado pelos empresários para fazer ajustes no quadro de colaboradores, o que ocasiona alguns desligamentos antes das tradicionais férias coletivas entre o Natal e o Ano-Novo. Assim, no retorno do recesso, é normal que novas vagas de emprego sejam abertas e comece uma corrida para preenchê-las. E esse é o atual cenário em Caxias do Sul. Além de cargos efetivos, também há uma busca das companhias para contratar estagiários. O setor da indústria é o que mais tem gerado novas chance de emprego, mas, segundo especialistas, há uma expectativa para crescimento no comércio e nos serviços.