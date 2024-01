A Azul Viagens aterrissou no shopping Villagio Caxias nesta terça-feira (23). Sob o comando das empresárias Lara Junqueira Marques e Manoella Nonemacher Tiara, a franquia da companhia aérea é a primeira no interior do RS. A outra unidade no Estado fica no Shopping Bourbon Country, em Porto Alegre. No local é possível comprar passagens e tirar dúvidas sobre os serviços prestados pela companhia.