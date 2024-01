A balsa que permitirá a ligação rodoviária direta entre os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra, pode chegar ao local da operação até terça-feira (30), no distrito de Santa Bárbara. Neste domingo (27), a embarcação já estava no território de Santa Tereza, mas ainda havia um trajeto de cerca de 16 quilômetros até o ponto onde ficará atracada no Rio Taquari.