O temporal que caiu na Serra na noite de domingo (14) deixou resquícios na manhã desta segunda (15). Em pelo menos cinco bairros de Caxias do Sul, os moradores relatam falta de energia, mesmo após 12 horas do início da chuva. No início da manhã, conjuntos semafóricos de vias municipais, como na Rua Garibaldi no cruzamento com a Sinimbu, e na Garibaldi com a Sarmento Leite, e na Dr. Montaury com a Dom José Barea, ainda estavam em amarelo piscante ou desligados. Segundo a Rio Grande Energia (RGE), 72 mil clientes estavam sem luz às 6h no Rio Grande do Sul. A empresa não detalha quantos em Caxias e nem quando a energia será reestabelecida.