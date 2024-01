O temporal que caiu a partir do fim da tarde desde domingo provocou estragos em cidades da Serra, especialmente devido a quedas de árvores com a ventania. Em Caxias do Sul, a prefeitura informa bloqueio de trânsito na Rua Ludovico Cavinato, sentido bairro-centro (descida dos Pavilhões), entre as ruas Ivo Remo Comanduli e Egídio Antônio Marcarini.